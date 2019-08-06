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ЄС виділив мільйони євро для
освітніх проектів в Україні

ЄС виділив мільйони євро для освітніх проектів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:22

ЄС виділив мільйони євро для освітніх проектів в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Вісім українських проектів перемогли в конкурсі програми Євросоюзу Еразмус+ у напрямку Розвиток потенціалу вищої освіти і отримають гранти на загальну суму 7,15 млн євро.

Дивися повний текст ЄС виділив мільйони євро для освітніх проектів в Україні.
R2
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Во пошел распил. Прям духом времени яныка потянуло.
malchinko_vitaliy
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