Про це йдеться в повідомленні на сайті НБУ.
Дивися повний текст Скасовано обмеження купівлі валюти за кредитні кошти.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 21:37
Скасовано обмеження купівлі валюти за кредитні кошти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скасовано обмеження купівлі валюти за кредитні кошти.
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