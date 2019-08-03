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Скасовано обмеження купівлі
валюти за кредитні кошти

Скасовано обмеження купівлі валюти за кредитні кошти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:37

Скасовано обмеження купівлі валюти за кредитні кошти

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на сайті НБУ.

Дивися повний текст Скасовано обмеження купівлі валюти за кредитні кошти.
R2
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