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В Україні зріс попит на
електрокари: Топ-5 популярних...

В Україні зріс попит на електрокари: Топ-5 популярних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:39

В Україні зріс попит на електрокари: Топ-5 популярних...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом січня-липня 2019 року в Україні зареєстрували 4035 електромобілів, на 53%.

Дивися повний текст В Україні зріс попит на електрокари: Топ-5 популярних моделей.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:39

у нас на районе Kangoo Z.E. развозит бутыли с водой... шикарная тема )
Tamagoch
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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