Протягом січня-липня 2019 року в Україні зареєстрували 4035 електромобілів, на 53%.
Дивися повний текст В Україні зріс попит на електрокари: Топ-5 популярних моделей.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 08:39
В Україні зріс попит на електрокари: Топ-5 популярних...
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Дивися повний текст В Україні зріс попит на електрокари: Топ-5 популярних моделей.
Додано: Чет 08 сер, 2019 08:39
у нас на районе Kangoo Z.E. развозит бутыли с водой... шикарная тема )
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