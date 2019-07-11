RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
iPhone отримає повноекранний
сканер відбитків пальців

iPhone отримає повноекранний сканер відбитків пальців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:40

iPhone отримає повноекранний сканер відбитків пальців

Пропонуємо до обговорення:
Apple планує використовувати в iPhone 2021 року повноекранні сканери відбитків пальців.

Дивися повний текст iPhone отримає повноекранний сканер відбитків пальців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90213
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:41

Мне удобнее отпечаток(
Rainbow
 
Повідомлень: 2480
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Якими будуть нові смартфони iPhone: всупереч...
R2 » Чет 25 лип, 2019 11:09
2 101
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 23:09
Laven
Вищий антикорупційний суд отримає 3,5 тисячі справ на...
R2 » Вів 16 лип, 2019 15:04
1 118
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 15:04
Igorten
Підвищення зарплати вчителям і вихователям: хто отримає...
R2 » Чет 11 лип, 2019 22:09
1 113
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 22:10
innakolisetska18rt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74284)
08.08.2019 10:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.