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iPhone отримає повноекранний сканер відбитків пальців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 сер, 2019 08:40
Пропонуємо до обговорення:
Apple планує використовувати в iPhone 2021 року повноекранні сканери відбитків пальців.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 08:41
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