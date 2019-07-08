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Samsung створила SSD нового
покоління з високою швидкістю

Samsung створила SSD нового покоління з високою швидкістю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:41

Samsung створила SSD нового покоління з високою швидкістю

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung приступила до серійного виробництва твердотільного накопичувача SATA ємністю 250 ГБ на основі 256-гігабітних V-NAND модулів шостого покоління з більш ніж 100 шарів трибітних комірок.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:41

мне все равно что устанавливать... главное, чтобы дефицита не было )
Tamagoch
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