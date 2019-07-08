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Samsung створила SSD нового покоління з високою швидкістю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 сер, 2019 08:41
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung приступила до серійного виробництва твердотільного накопичувача SATA ємністю 250 ГБ на основі 256-гігабітних V-NAND модулів шостого покоління з більш ніж 100 шарів трибітних комірок.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 08:41
мне все равно что устанавливать... главное, чтобы дефицита не было )
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