|
|
|
Samsung створила SSD нового покоління з високою швидкістю
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 сер, 2019 08:41
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung приступила до серійного виробництва твердотільного накопичувача SATA ємністю 250 ГБ на основі 256-гігабітних V-NAND модулів шостого покоління з більш ніж 100 шарів трибітних комірок.
Дивися повний текст Samsung створила SSD нового покоління з високою швидкістю
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90231
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 08:41
мне все равно что устанавливать... главное, чтобы дефицита не было )
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 2977
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 10:26
Tamagoch, а надежность, скорость, цена - вас не интересуют? странный подход )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2610
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 7204 раз.
- Подякували: 611 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 11:45
Купил ssd 5 или 7 лет назад и до сих пор доволен. Не самсунг, а что то дешевше. Куда уже бьістрей то ???
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1152
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 1939 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:11
yama
, "640 кБ ОЗУ хватит для любых задач" (с)
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2610
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 7204 раз.
- Подякували: 611 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:24
RomanTik написав:yama
, "640 кБ ОЗУ хватит для любых задач" (с)
Ну 60 Гб под систему трудиться , в этом году докупил ssd 500 Gb
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1152
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 1939 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|