У мережі з'явилися ексклюзивні фотографії повнорозмірних прототипів космічних кораблів Starship компанії SpaceX, що готуються до випробувань.
Дивися повний текст Ілон Маск показав складання космічних кораблів Starship (фото).
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Додано: Чет 08 сер, 2019 08:42
Ілон Маск показав складання космічних кораблів Starship...
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Дивися повний текст Ілон Маск показав складання космічних кораблів Starship (фото).
Додано: Чет 08 сер, 2019 08:42
хоть до каких-то космических успехов смогу дожить - спасибо тебе, мистер Маск...
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