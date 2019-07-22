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Ілон Маск показав складання
космічних кораблів Starship...

Ілон Маск показав складання космічних кораблів Starship...
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:42

Ілон Маск показав складання космічних кораблів Starship...

Пропонуємо до обговорення:
У мережі з'явилися ексклюзивні фотографії повнорозмірних прототипів космічних кораблів Starship компанії SpaceX, що готуються до випробувань.

Дивися повний текст Ілон Маск показав складання космічних кораблів Starship (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:42

хоть до каких-то космических успехов смогу дожить - спасибо тебе, мистер Маск...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:14

Re: Ілон Маск показав складання космічних кораблів Starship.

Все диванные эксперты уже отписались?
BIGor
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