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Розенко повідомив, коли запрацює
накопичувальна пенсія в...

Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:47

Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в...

Пропонуємо до обговорення:
Відомства та міністерства вже готові до запуску другого рівня пенсійної реформи.

Дивися повний текст Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:47

Система "накопительных пенсий" в виде офшорных счетов, зарубежных фирм, ....
- работает официально с 1992 года
- Кого он "в лапти обувает"?
- Тех, кто ЧЕСТНО и до последнего отдаёт ВСЁ Государству?
Kudrjavuy
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