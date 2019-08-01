Відомства та міністерства вже готові до запуску другого рівня пенсійної реформи.
Дивися повний текст Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в Україні.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 08:47
Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в...
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Дивися повний текст Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в Україні.
Додано: Чет 08 сер, 2019 11:18
Павел Розенко редкое мудило, за 5 лет у власти ничего не сделано - одна болтовня.
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