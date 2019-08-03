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Розенко повідомив, коли запрацює
накопичувальна пенсія в...

Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:47

Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в...

Пропонуємо до обговорення:
Відомства та міністерства вже готові до запуску другого рівня пенсійної реформи.

Дивися повний текст Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:18

Павел Розенко редкое мудило, за 5 лет у власти ничего не сделано - одна болтовня.
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:51

От 3 до 7 % с зарплаты у лиц,не достигших 35 лет, будут высчитывать в эту систему..
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:15

С 1998 года (начало персонифицированного учета) вычет с ЗП с начало 3,6% потом ниже немного нам рассказывали, что начисление на ЗП - это в солидарную систему, а вычет на персональный накопительный счет. А потом Яценюк сложил вычет с ЗП с начислением и ............ досвидос!!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:18

  сова написав:С 1998 года (начало персонифицированного учета) вычет с ЗП с начало 3,6% потом ниже немного нам рассказывали, что начисление на ЗП - это в солидарную систему, а вычет на персональный накопительный счет. А потом Яценюк сложил вычет с ЗП с начислением и ............ досвидос!!!!

Прекратите распространять чушь. Персонифицированный учет не эквивалент накопительной системе. Накопительной у нас никогда не было. Страшно становится за предприятия, где такие безграмотные бухгалтера
Faceless
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