Відомства та міністерства вже готові до запуску другого рівня пенсійної реформи.
Дивися повний текст Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в Україні.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 08:47
Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в Україні.
Додано: Чет 08 сер, 2019 11:18
Павел Розенко редкое мудило, за 5 лет у власти ничего не сделано - одна болтовня.
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:51
От 3 до 7 % с зарплаты у лиц,не достигших 35 лет, будут высчитывать в эту систему..
Додано: Чет 08 сер, 2019 13:15
С 1998 года (начало персонифицированного учета) вычет с ЗП с начало 3,6% потом ниже немного нам рассказывали, что начисление на ЗП - это в солидарную систему, а вычет на персональный накопительный счет. А потом Яценюк сложил вычет с ЗП с начислением и ............ досвидос!!!!
Додано: Чет 08 сер, 2019 14:18
Прекратите распространять чушь. Персонифицированный учет не эквивалент накопительной системе. Накопительной у нас никогда не было. Страшно становится за предприятия, где такие безграмотные бухгалтера
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