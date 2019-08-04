Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в...

Додано: Чет 08 сер, 2019 16:01

Недостаток нашей, сегодняшней системы - это более 100 смотрящих, что уже давно утратили рамсы.

Каждый новый правитель вместо упорядочнення вводит нового "смотрящего", над системой смотрящих, без сокращения администрирования ...

- в Результате система уже слала пожирать сама себя.

Только за счёт администрирования и грубых сознательных нарушений.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.