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Розенко повідомив, коли запрацює
накопичувальна пенсія в...

Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:32

Re: Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в

В Казахстане накопительную пенсию ввели в 1998 году, 10% начисления ЗП на персональный пенсионный счёт. Потом для работников работающих на вредных производствах, работодателей обязали доначислять ещё 5%. С 2020 г. из фонда заработной платы ещё 5%. Ежегодное вознаграждение по пенсионным вкладам в разные года различное, от 6 до 12%. Часто ниже уровня инфляции. Для тех кто работал до 1998 года пенсия складывается из базовая +солидарная+накопительная.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:33

  сова написав:Faceless
в 1998, когда вводили персонификацию, на семинаре в ПФ объясняли именно так. Веер на пальчиках закройте.

Оно не понимает что существует "персонализация" - только для тех у кого непрерывный стаж.
Именно для его "прерывания" сейчас ликвидируются предприятия - на бумаге.

И если кто то повёлся на Гос-гарантии, с соц обеспечением - то попал в дерьмо, с откровенным кидаловом. Сейчас ко многим только приходит понимание, что "Не ту страну назвали "Гондурасом", и бежать нужно было сразу.
в 15м - реформу проглотили?
А теперь ловите! Можно тупо возвратиться к обсуждению этого на форуме финанс.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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