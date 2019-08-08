Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в...

Несмотря на повышение пенсий с 1 июля, две трети украинцев получают менее средней пенсии в три тысячи гривен.



Об этом говорится в отчете о деятельности Пенсионного фонда в первом полугодии 2019 года.



Так, с 1 июля средний размер пенсии по Украине составил 3 005,96 грн, что на 360,30 грн, или 13,6% больше, чем в начале года. При этом минимальная пенсия по возрасту выросла с 1497 грн до 1564 грн.



В то же время, пенсии в размере от 1,5 тыс. до 2 тысяч гривен получают 4,76 млн пенсионеров или 42% от общего количества. Немногим более – от 2 тыс. до 3 тысяч гривен – получают 3,14 млн человек или 27,6%.



Как сообщается, по состоянию на 1 июля на учете в Пенсионном фонде находилось 11,35 млн пенсионеров, что на 120,5 тыс. человек меньше, по сравнению с данными на начало года.



При этом в первом полугодии 2019 года Пенсионный фонд назначил 188,6 тыс. новых пенсий, что на 21,9 тыс. больше чем за аналогичный период прошлого года.



По данным ПФУ, с начала 2016 года количество пенсионеров сократилось на 947 тысяч.