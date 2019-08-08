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Розенко повідомив, коли запрацює
накопичувальна пенсія в...

Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:32

Re: Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в

В Казахстане накопительную пенсию ввели в 1998 году, 10% начисления ЗП на персональный пенсионный счёт. Потом для работников работающих на вредных производствах, работодателей обязали доначислять ещё 5%. С 2020 г. из фонда заработной платы ещё 5%. Ежегодное вознаграждение по пенсионным вкладам в разные года различное, от 6 до 12%. Часто ниже уровня инфляции. Для тех кто работал до 1998 года пенсия складывается из базовая +солидарная+накопительная.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:33

  сова написав:Faceless
в 1998, когда вводили персонификацию, на семинаре в ПФ объясняли именно так. Веер на пальчиках закройте.

Оно не понимает что существует "персонализация" - только для тех у кого непрерывный стаж.
Именно для его "прерывания" сейчас ликвидируются предприятия - на бумаге.

И если кто то повёлся на Гос-гарантии, с соц обеспечением - то попал в дерьмо, с откровенным кидаловом. Сейчас ко многим только приходит понимание, что "Не ту страну назвали "Гондурасом", и бежать нужно было сразу.
в 15м - реформу проглотили?
А теперь ловите! Можно тупо возвратиться к обсуждению этого на форуме финанс.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:56

А ситуация такова:
Несмотря на повышение пенсий с 1 июля, две трети украинцев получают менее средней пенсии в три тысячи гривен.

Об этом говорится в отчете о деятельности Пенсионного фонда в первом полугодии 2019 года.

Так, с 1 июля средний размер пенсии по Украине составил 3 005,96 грн, что на 360,30 грн, или 13,6% больше, чем в начале года. При этом минимальная пенсия по возрасту выросла с 1497 грн до 1564 грн.

В то же время, пенсии в размере от 1,5 тыс. до 2 тысяч гривен получают 4,76 млн пенсионеров или 42% от общего количества. Немногим более – от 2 тыс. до 3 тысяч гривен – получают 3,14 млн человек или 27,6%.

Как сообщается, по состоянию на 1 июля на учете в Пенсионном фонде находилось 11,35 млн пенсионеров, что на 120,5 тыс. человек меньше, по сравнению с данными на начало года.

При этом в первом полугодии 2019 года Пенсионный фонд назначил 188,6 тыс. новых пенсий, что на 21,9 тыс. больше чем за аналогичный период прошлого года.

По данным ПФУ, с начала 2016 года количество пенсионеров сократилось на 947 тысяч.

Зря батенька, удалили первый пост.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:51

Re: Розенко повідомив, коли запрацює накопичувальна пенсія в

  agcsc написав:Павел Розенко редкое мудило, за 5 лет у власти ничего не сделано
вы еще очень политкорректны).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 18:23

лаовлдпвлдаоптдвлаптвлаптлвпталватплватплватплватплвотплватп

Какая накопительная пенсия в стране с такой инфляцией?
Это лишний налог.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 18:49

  M-A-X написав:Какая накопительная пенсия в стране с такой инфляцией?
Это лишний налог.

Никто же не обещает, что вы за эти накопления хоть что-то сможете купить
safonovstanislav
 
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