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АМКУ оштрафував дві
компанії за змову на тендері

АМКУ оштрафував дві компанії за змову на тендері
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:48

АМКУ оштрафував дві компанії за змову на тендері

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанії "Доненергоекспорт" і "Тріалтрейд» за змову під час проведення тендеру із закупівлі обладнання для держпідприємства "Красноармійськвугілля".

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:48

мы как-то на одной машине привезли четыре тендерных предложения от "разных" компаний... и заносили по очереди с интервалом в несколько минут ))) то не гос. закупка была, так что не судите строго - особенности ведения бизнеса из которого я быстро вышел... не мое это вот все )
Tamagoch
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