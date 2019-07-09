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АМКУ оштрафував дві компанії за змову на тендері
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Додано: Чет 08 сер, 2019 08:48
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанії "Доненергоекспорт" і "Тріалтрейд» за змову під час проведення тендеру із закупівлі обладнання для держпідприємства "Красноармійськвугілля".
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Додано: Чет 08 сер, 2019 08:48
мы как-то на одной машине привезли четыре тендерных предложения от "разных" компаний... и заносили по очереди с интервалом в несколько минут ))) то не гос. закупка была, так что не судите строго - особенности ведения бизнеса из которого я быстро вышел... не мое это вот все )
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Tamagoch
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