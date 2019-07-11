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Австралійці створили спортивний електрокар на сонячних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 сер, 2019 09:07
Пропонуємо до обговорення:
В Австралії студенти створили спортивний електрокар Unlimited 3.0 на сонячних батареях для виснажливих перегонів через пустелю острова.
Дивися повний текст Австралійці створили спортивний електрокар на сонячних батареях (фото)
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Сер 10 лип, 2019 16:55
yama