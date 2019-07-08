Сполучені Штати будуть готові якомога швидше підписати торгову угоду з Британією після того, як країна залишить Європейський Союз.
Дивися повний текст США готові після Brexit якомога швидше підписати торгову угоду з Британією.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:14
США готові після Brexit якомога швидше підписати торгову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США готові після Brexit якомога швидше підписати торгову угоду з Британією.
Додано: Чет 08 сер, 2019 10:14
Подталкивают к Брекзиту, чтоб загнать мир в бакс, по-другому уже не загоняется.
Додано: Чет 08 сер, 2019 10:26
ну, пусть и возят свой виски за 10 000 км если не умеют договариваться с соседями.
еще и со скидками продадут, потому что у сша есть свой бурбон.
Додано: Чет 08 сер, 2019 10:28
Re: США готові після Brexit якомога швидше підписати торгову
Так сгорел у них бурбон недавно
Додано: Чет 08 сер, 2019 11:26
Сначала торговое соглашение будет очень сладким. Дальше - с каждым годом его будут слегка резать, оправдывая тем, что оно несимметричное. В конце концов лаймам начнут ставить условия, что делать, а что не делать, а не то.... Доказано Трампом)))
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