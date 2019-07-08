RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
США готові після Brexit якомога
швидше підписати торгову...

США готові після Brexit якомога швидше підписати торгову...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:14

США готові після Brexit якомога швидше підписати торгову...

Пропонуємо до обговорення:
Сполучені Штати будуть готові якомога швидше підписати торгову угоду з Британією після того, як країна залишить Європейський Союз.

Дивися повний текст США готові після Brexit якомога швидше підписати торгову угоду з Британією.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90218
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:14

Подталкивают к Брекзиту, чтоб загнать мир в бакс, по-другому уже не загоняется.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20712
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1261 раз.
Подякували: 2043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:26

ну, пусть и возят свой виски за 10 000 км если не умеют договариваться с соседями.
еще и со скидками продадут, потому что у сша есть свой бурбон.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 446
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:28

Re: США готові після Brexit якомога швидше підписати торгову

blueiceua написав:еще и со скидками продадут, потому что у сша есть свой бурбон.

Так сгорел у них бурбон недавно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25281
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 5949 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:38

Faceless
Да, печалька.
Пусть тогда горе виски запивают, а что делать.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 446
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:26

Сначала торговое соглашение будет очень сладким. Дальше - с каждым годом его будут слегка резать, оправдывая тем, что оно несимметричное. В конце концов лаймам начнут ставить условия, что делать, а что не делать, а не то.... Доказано Трампом)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8615
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1018 раз.
Подякували: 2287 раз.
 
Профіль
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки українців готові отримувати менше 10 тисяч -... 1, 2
R2 » Вів 30 лип, 2019 09:16
11 799
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 лип, 2019 13:43
phantom_systems
Німецький автопром різко сповільнився після майже...
R2 » П'ят 19 лип, 2019 07:12
1 62
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2019 07:12
igorbuda52
Скільки ви готові витратити (витратили) на...
R2 » Пон 08 лип, 2019 16:16
5 399
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 09:56
ssnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16291)
08.08.2019 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.