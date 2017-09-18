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Huawei виграв тендер на будівництво
4G-мережі у метро Києва

Huawei виграв тендер на будівництво 4G-мережі у метро Києва
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:21

Huawei виграв тендер на будівництво 4G-мережі у метро Києва

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei Ukraine перемогла в тендері на модернізацію мережі 2G та будівництво мережі 4G у Київському метрополітені.

Дивися повний текст Huawei виграв тендер на будівництво 4G-мережі у метро Києва.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:21

Наконец-то кто-то нормальный построит нормальную сеть - надеюсь. Ждем-с
blueiceua
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