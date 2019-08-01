За два роки влада хоче запровадити в Україні державну страхову модель охорони здоров'я.
Дивися повний текст Офіс президента пообіцяв запровадити страхову медицину в Україні.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:38
Офіс президента пообіцяв запровадити страхову медицину в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Офіс президента пообіцяв запровадити страхову медицину в Україні.
Додано: Чет 08 сер, 2019 10:39
1. в нашей стране неуклонно "стареет" население.
2. пенсионеру существующие в данный момент мед. страховки - нельзя.
3. а если б и было можно - то откуда он возьмет деньги, когда даже за комуналку - у него субсидия.
вот если решат эти проблемы - то и без "чуткого" руководства страховые сами начнут впаривать людям мед. страховки.
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