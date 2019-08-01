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Офіс президента пообіцяв
запровадити страхову медицину в...

Офіс президента пообіцяв запровадити страхову медицину в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:38

Офіс президента пообіцяв запровадити страхову медицину в...

Пропонуємо до обговорення:
За два роки влада хоче запровадити в Україні державну страхову модель охорони здоров'я.

Дивися повний текст Офіс президента пообіцяв запровадити страхову медицину в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:39

1. в нашей стране неуклонно "стареет" население.
2. пенсионеру существующие в данный момент мед. страховки - нельзя.
3. а если б и было можно - то откуда он возьмет деньги, когда даже за комуналку - у него субсидия.
вот если решат эти проблемы - то и без "чуткого" руководства страховые сами начнут впаривать людям мед. страховки.
RomanTik
 
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