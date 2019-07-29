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Президент: Економіка України
зростатиме на 5-7% за рік

Президент: Економіка України зростатиме на 5-7% за рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:59

Президент: Економіка України зростатиме на 5-7% за рік

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський очікує, що в наступні роки економіка України буде зростати на рівні 5-7% ВВП.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:59

Говорить - не мешки ворочить. Будем посмотреть.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:04

  blueiceua написав:Говорить - не мешки ворочить. Будем посмотреть.

Это девиз для каждой нашей новой власти от народа, начиная с 1991 года :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:36

Видимо он это у Глазьева прочитал. http://ua-banker.com.ua/articles-and-analytics/interviews/30455/
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:50

А смысл? Все, что более 3х% заберет МВФ.
сова
 
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