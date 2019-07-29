|
|
|
Президент: Економіка України зростатиме на 5-7% за рік
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 сер, 2019 10:59
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський очікує, що в наступні роки економіка України буде зростати на рівні 5-7% ВВП.
Дивися повний текст Президент: Економіка України зростатиме на 5-7% за рік
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90228
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 10:59
Говорить - не мешки ворочить. Будем посмотреть.
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 449
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 11:04
blueiceua написав:
Говорить - не мешки ворочить. Будем посмотреть.
Это девиз для каждой нашей новой власти от народа, начиная с 1991 года
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6057
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 1016 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:36
-
mikola963
-
-
- Повідомлень: 1003
- З нами з: 25.09.13
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 16:39
Горжусь нашим Президентом!
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2483
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 16:50
В последующие годы Украина будет стремительно расти – до 5-7% (ВВП) в год.
Все правильно, 1% роста - это тоже до 5-7%. Не соврал. :mrgreen:
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4691
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 537 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|