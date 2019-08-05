Президент України Володимир Зеленський очікує, що в наступні роки економіка України буде зростати на рівні 5-7% ВВП.
Дивися повний текст Президент: Економіка України зростатиме на 5-7% за рік.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 сер, 2019 10:59
Президент: Економіка України зростатиме на 5-7% за рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент: Економіка України зростатиме на 5-7% за рік.
Додано: Чет 08 сер, 2019 11:04
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:36
Видимо он это у Глазьева прочитал.
Додано: Чет 08 сер, 2019 16:50
Все правильно, 1% роста - это тоже до 5-7%. Не соврал. :mrgreen:
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:41
Общемировой рост экономики - 6% / год
При чём это далеко не за счёт увеличения деловой активности.
Рост экономики Украины - 2-3% /год
При чём это за счёт той де инфляционной составляющей.
- просчитайте пожалуйста, фактические темпы падения экономики, реального производства и надання послуг - Украины "в год".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|