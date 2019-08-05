Президент: Економіка України зростатиме на 5-7% за рік

Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:41

Общемировой рост экономики - 6% / год

При чём это далеко не за счёт увеличения деловой активности.

Рост экономики Украины - 2-3% /год

При чём это за счёт той де инфляционной составляющей.



- просчитайте пожалуйста, фактические темпы падения экономики, реального производства и надання послуг - Украины "в год".

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.