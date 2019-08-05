RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент: Економіка України
зростатиме на 5-7% за рік

Президент: Економіка України зростатиме на 5-7% за рік
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:59

Президент: Економіка України зростатиме на 5-7% за рік

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський очікує, що в наступні роки економіка України буде зростати на рівні 5-7% ВВП.

Дивися повний текст Президент: Економіка України зростатиме на 5-7% за рік.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90239
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:59

Говорить - не мешки ворочить. Будем посмотреть.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 455
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:04

  blueiceua написав:Говорить - не мешки ворочить. Будем посмотреть.

Это девиз для каждой нашей новой власти от народа, начиная с 1991 года :mrgreen:
vetka
 
Повідомлень: 6057
З нами з: 04.03.14
Подякував: 368 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:36

Видимо он это у Глазьева прочитал. http://ua-banker.com.ua/articles-and-analytics/interviews/30455/
mikola963
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 25.09.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:39

Горжусь нашим Президентом!
Rainbow
 
Повідомлень: 2486
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:50

В последующие годы Украина будет стремительно расти – до 5-7% (ВВП) в год.


Все правильно, 1% роста - это тоже до 5-7%. Не соврал. :mrgreen:
Sommer
 
Повідомлень: 4698
З нами з: 07.04.17
Подякував: 426 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:41

Общемировой рост экономики - 6% / год
При чём это далеко не за счёт увеличения деловой активности.
Рост экономики Украины - 2-3% /год
При чём это за счёт той де инфляционной составляющей.

- просчитайте пожалуйста, фактические темпы падения экономики, реального производства и надання послуг - Украины "в год".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6984
З нами з: 20.09.12
Подякував: 651 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:12

Продайте государственные предприятия, закройте эту лавочку разворовывания!!! Тогда можно будет говорить о каком-то росте.
DoooM
 
Повідомлень: 36
З нами з: 11.01.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:02

  DoooM написав:Продайте государственные предприятия, закройте эту лавочку разворовывания!!! Тогда можно будет говорить о каком-то росте.

Интересно, кто Вам это надул в уши?
- Ветер гуляет в голове. :(
В нашем случае засилье экономического криминала, сращение его со властью открыто превратило этот процесс в три "Дэ". В полную ликвидацию экономически активной деятельности по созданию добавленной стоимости в Украине.
Поэтому, что капитал, что население вынуждено бежать с Украины.
От голода и беспредела.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6984
З нами з: 20.09.12
Подякував: 651 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Волгарь і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В НБУ дали рецепт зростання економіки України до рівня...
R2 » П'ят 09 сер, 2019 08:32
2 73
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 13:13
alex7gk
Прибуток за підсумками півріччя отримали 86% банків України
R2 » П'ят 09 сер, 2019 08:31
1 26
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 08:31
Rainbow
Три мобільні оператори України готуються змінити тарифи 1, 2
R2 » Пон 05 сер, 2019 15:11
11 2034
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 08:06
vladiclav_adamov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.