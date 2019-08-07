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Зеленський повідомив, коли в
Україні запрацює земельна...

Зеленський повідомив, коли в Україні запрацює земельна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:04

Зеленський повідомив, коли в Україні запрацює земельна...

Пропонуємо до обговорення:
Це допоможе наступного року створити ринок землі на 40 млн гектарів.

Дивися повний текст Зеленський повідомив, коли в Україні запрацює земельна реформа.
R2
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