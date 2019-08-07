Це допоможе наступного року створити ринок землі на 40 млн гектарів.
Дивися повний текст Зеленський повідомив, коли в Україні запрацює земельна реформа.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 12:04
Зеленський повідомив, коли в Україні запрацює земельна...
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Дивися повний текст Зеленський повідомив, коли в Україні запрацює земельна реформа.
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:48
Нет слов!!!! Только через референдум!!!! Земля - это собственность народа!!!!!
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