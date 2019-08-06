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Нацбанк прогнозує нову програму
з МВФ обсягом у $10 млрд

Нацбанк прогнозує нову програму з МВФ обсягом у $10 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:43

Нацбанк прогнозує нову програму з МВФ обсягом у $10 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Перший транш МВФ в межах вже нової програми має надійти до України до кінця 2019 року.

Дивися повний текст Нацбанк прогнозує нову програму з МВФ обсягом у $10 млрд.
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