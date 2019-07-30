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Банки готові працювати на
ринку сільськогосподарської...

Банки готові працювати на ринку сільськогосподарської...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:21

Банки готові працювати на ринку сільськогосподарської...

Пропонуємо до обговорення:
Українські банки готові працювати в умовах запуску ринку сільськогосподарських земель після скасування мораторію.

Дивися повний текст Банки готові працювати на ринку сільськогосподарської землі — НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:22

Банки пусть идут лесом совместно с МВФ. Земля принадлежит народу. А за распродажу Украины нужно сажать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сова
 
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