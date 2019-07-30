Українські банки готові працювати в умовах запуску ринку сільськогосподарських земель після скасування мораторію.
Дивися повний текст Банки готові працювати на ринку сільськогосподарської землі — НБУ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 сер, 2019 13:21
Банки готові працювати на ринку сільськогосподарської...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки готові працювати на ринку сільськогосподарської землі — НБУ.
Додано: Чет 08 сер, 2019 13:22
Банки пусть идут лесом совместно с МВФ. Земля принадлежит народу. А за распродажу Украины нужно сажать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|