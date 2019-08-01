Про це розповів у своєму коментарі фінансовий експерт Олексій Козирєв.
Дивися повний текст Чого очікувати від курсу долара в серпні - прогноз експерта.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 13:22
Чого очікувати від курсу долара в серпні - прогноз експерта
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Дивися повний текст Чого очікувати від курсу долара в серпні - прогноз експерта.
Додано: Чет 08 сер, 2019 13:22
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похоже, вашему эксперту нужно начинать готовить новый прогноз с очередным оправданием ...
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