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Чого очікувати від курсу долара
в серпні - прогноз експерта

Чого очікувати від курсу долара в серпні - прогноз експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:22

Чого очікувати від курсу долара в серпні - прогноз експерта

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів у своєму коментарі фінансовий експерт Олексій Козирєв.

Дивися повний текст Чого очікувати від курсу долара в серпні - прогноз експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:22

Ситуации 25 грн за доллар уже не будет. Сейчас курс возвращается к тем рыночным условиям
,

похоже, вашему эксперту нужно начинать готовить новый прогноз с очередным оправданием ...
Alex2007
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