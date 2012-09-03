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Майже 19 млн збитків: НАБУ підготувало підозру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 сер, 2019 14:00
Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підготувало повідомлення про підозру колишньому голові Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитру Вовку у справі можливого зловживання службовим становищем членами НКРЕКП при затвердженні оптової ціни електричної енергії за формулою "Роттердам+".
Дивися повний текст Майже 19 млн збитків: НАБУ підготувало підозру екс-голові НКРЕКП у справі \"Роттердам+\"
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Додано: Чет 08 сер, 2019 14:01
млн?
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esaul
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Додано: Чет 08 сер, 2019 14:07
esaul
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Абы написать, наверно в спешке с телефона статьи пишут.
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Igorten
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Додано: Чет 08 сер, 2019 14:17
И что от этого пересичным перепадёт?За приписки объёмов газа потребителям оштрафовали облгазы и денежки пошли в казну,пересичным 0.0.За ротердам+ то же самое?Кто вернет украденное у народа?
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