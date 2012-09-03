RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Майже 19 млн збитків: НАБУ
підготувало підозру...

Майже 19 млн збитків: НАБУ підготувало підозру...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:00

Майже 19 млн збитків: НАБУ підготувало підозру...

Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підготувало повідомлення про підозру колишньому голові Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитру Вовку у справі можливого зловживання службовим становищем членами НКРЕКП при затвердженні оптової ціни електричної енергії за формулою "Роттердам+".

Дивися повний текст Майже 19 млн збитків: НАБУ підготувало підозру екс-голові НКРЕКП у справі \"Роттердам+\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90224
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:01

млн?
esaul
 
Повідомлень: 412
З нами з: 21.01.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:07

esaul млрд :) Абы написать, наверно в спешке с телефона статьи пишут.
Igorten
 
Повідомлень: 3555
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:17

И что от этого пересичным перепадёт?За приписки объёмов газа потребителям оштрафовали облгазы и денежки пошли в казну,пересичным 0.0.За ротердам+ то же самое?Кто вернет украденное у народа?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1730
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НАБУ завело справу на інженерів "моста Кличка"
R2 » Вів 23 лип, 2019 16:08
2 139
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лип, 2019 20:27
EKO
Німецький автопром різко сповільнився після майже...
R2 » П'ят 19 лип, 2019 07:12
1 64
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2019 07:12
igorbuda52
Митний Кодекс стимулював вже майже 2 тисячі підприємств
R2 » Пон 03 вер, 2012 09:03
2 3185
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 15:30
v19777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
 (2)
08.08.2019 15:19
ПУМБ (23121)
08.08.2019 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.