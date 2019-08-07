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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 сер, 2019 14:17
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R2
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Додано: Чет 08 сер, 2019 14:19
[quote="4721736:R2"][/quote] вот так новость!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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