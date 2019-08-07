Обговорення статей

Перші кроки які ми пропонували вже зроблені, це добре. Тепер візмемо приклад: моє підприємство має валюту на рахунку, та хоче купити Товар в Україні та експортувати в Європу або ще куди небудь. Але коли починаєшь купувати з ПДВ, то уся ініциатива та зиск єкспорту пропадає. Тепер мені потрібно відкрити за межами України ще одне підприємство, стати Підприємством - не резидентом, а потім вже купувати Товар в Україні без ПДВ та отримувати дохід, та платити іншим державам податки. А чому це так ? Чому не дозволити купувати нашим резидентам Товари в Україні за валюту або за гривню без ПДВ , якщо це оформляється на мінародних термінах та умовах ІНКОТЕРМС-2010 з подальшим контролем ДФС та Митниці , що Товар здійснив експорт ?
Це дуже просто все зробити, а не вимивати гроші з України та підтимувати іноземні держави з офшорами.