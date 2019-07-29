За кілька останніх років у Києві оновили понад 900 кілометрів дорожнього покриття.
Дивися повний текст В Києві відремонтували 900 км доріг - Кличко.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 15:06
В Києві відремонтували 900 км доріг - Кличко
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Дивися повний текст В Києві відремонтували 900 км доріг - Кличко.
Додано: Чет 08 сер, 2019 15:19
особенно хорошо отремонтировали ул. Бориспольскую, Тростянецкую, Драгоманова, Пчилки, Дарницкое шоссе
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:19
Ну щонайменше південно-західну частину кільцевої відремонтував непогано
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