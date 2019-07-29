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В Києві відремонтували
900 км доріг - Кличко

В Києві відремонтували 900 км доріг - Кличко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:06

В Києві відремонтували 900 км доріг - Кличко

Пропонуємо до обговорення:
За кілька останніх років у Києві оновили понад 900 кілометрів дорожнього покриття.

Дивися повний текст В Києві відремонтували 900 км доріг - Кличко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:19

особенно хорошо отремонтировали ул. Бориспольскую, Тростянецкую, Драгоманова, Пчилки, Дарницкое шоссе
Rainbow
 
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Ну щонайменше південно-західну частину кільцевої відремонтував непогано
silver_arrow_ua
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