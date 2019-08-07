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Данилишин повідомив про зворотний
бік медалі зростання...

Данилишин повідомив про зворотний бік медалі зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:36

Данилишин повідомив про зворотний бік медалі зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише в своєму повідомленні Голова ради НБУ Богдан Данилишин.

Дивися повний текст Данилишин повідомив про зворотний бік медалі зростання курсу гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:36

А в расходной части нашего бюджета -покупка НБУ долларов на МВР в счет погашение госдолга ...Почему важны доходы экспортеров и не важны расходы населения на погашения госдолга????Почему доходы нужны одним , и плевать на расходы большинства????
Твари продажные, нужен баланс интересов . 25 лет пляшем под дудку экспортеров,а на свой народ наплевать ....Поймите мы достигли пика валютного курса,нельзя его бесконечно тянуть в угоду единицам.Мне не нужен дорогой доллар ,вообще никакой не нужен ...Дураки заканчиваются , а деньги самим нужны. данилишин богдан срочно на пенсию
kvn2
 
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