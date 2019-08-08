Про це пише в своєму повідомленні Голова ради НБУ Богдан Данилишин.
Дивися повний текст Данилишин повідомив про зворотний бік медалі зростання курсу гривні.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 15:36
Данилишин повідомив про зворотний бік медалі зростання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилишин повідомив про зворотний бік медалі зростання курсу гривні.
Додано: Чет 08 сер, 2019 15:36
А в расходной части нашего бюджета -покупка НБУ долларов на МВР в счет погашение госдолга ...Почему важны доходы экспортеров и не важны расходы населения на погашения госдолга????Почему доходы нужны одним , и плевать на расходы большинства????
Твари продажные, нужен баланс интересов . 25 лет пляшем под дудку экспортеров,а на свой народ наплевать ....Поймите мы достигли пика валютного курса,нельзя его бесконечно тянуть в угоду единицам.Мне не нужен дорогой доллар ,вообще никакой не нужен ...Дураки заканчиваются , а деньги самим нужны. данилишин богдан срочно на пенсию
Додано: Чет 08 сер, 2019 18:41
Нельзя. Он ещё вложения американского дедушки Джорджа не отработал.
Додано: Чет 08 сер, 2019 18:50
Работать надо и производство развивать. 200% что овгз купили наши же офшорщики
Додано: Чет 08 сер, 2019 20:31
С грамотной политикой, отсутствием воровства, Украина будет процветать
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