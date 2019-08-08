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Данилишин повідомив про зворотний
бік медалі зростання...

Данилишин повідомив про зворотний бік медалі зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:36

Данилишин повідомив про зворотний бік медалі зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише в своєму повідомленні Голова ради НБУ Богдан Данилишин.

Дивися повний текст Данилишин повідомив про зворотний бік медалі зростання курсу гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:36

А в расходной части нашего бюджета -покупка НБУ долларов на МВР в счет погашение госдолга ...Почему важны доходы экспортеров и не важны расходы населения на погашения госдолга????Почему доходы нужны одним , и плевать на расходы большинства????
Твари продажные, нужен баланс интересов . 25 лет пляшем под дудку экспортеров,а на свой народ наплевать ....Поймите мы достигли пика валютного курса,нельзя его бесконечно тянуть в угоду единицам.Мне не нужен дорогой доллар ,вообще никакой не нужен ...Дураки заканчиваются , а деньги самим нужны. данилишин богдан срочно на пенсию
kvn2
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:41

  kvn2 написав:А в расходной части нашего бюджета -покупка НБУ долларов на МВР в счет погашение госдолга ...Почему важны доходы экспортеров и не важны расходы населения на погашения госдолга????Почему доходы нужны одним , и плевать на расходы большинства????
Твари продажные, нужен баланс интересов . 25 лет пляшем под дудку экспортеров,а на свой народ наплевать ....Поймите мы достигли пика валютного курса,нельзя его бесконечно тянуть в угоду единицам.Мне не нужен дорогой доллар ,вообще никакой не нужен ...Дураки заканчиваются , а деньги самим нужны. данилишин богдан срочно на пенсию


Нельзя. Он ещё вложения американского дедушки Джорджа не отработал.
Ratatui
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Работать надо и производство развивать. 200% что овгз купили наши же офшорщики
razinkovsa
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С грамотной политикой, отсутствием воровства, Украина будет процветать
bklochok
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 22:56

Курс сливают, чтоб олигархи накупили больше валюты по хорошему курсу. А потом народ будет выплачивать космические проценты по овгз.
Кто может - покупайте валюту!
Модератор, снова удалишь мой отзыв, о честнейший?)
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:06

Обидно даже не то, что они гребут кредиты для выплаты пенсий вместо налаживания экономики внутри страны, чтобы страна сама справлялась с соц.выплатами. Обидно то, что они эти кредиты (20% без налогов !!!!) берут у иностранцев фактически в баксах, хотя в стране достаточно граждан, способных профинансировать эти долги под такие проценты... Ведь даже не попытались наладить продажу этих ОВГЗ населению через тьму гос.банков, среди которых в т.ч. входящие в ТОП-ы мира по технологичности.
sergo01101
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:13

sergo01101

Нові лиця економіки.
Данилишин,Богдан і нові старі олігархи.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:42

  sergo01101 написав:Обидно даже не то, что они гребут кредиты для выплаты пенсий вместо налаживания экономики внутри страны, чтобы страна сама справлялась с соц.выплатами. Обидно то, что они эти кредиты (20% без налогов !!!!) берут у иностранцев фактически в баксах, хотя в стране достаточно граждан, способных профинансировать эти долги под такие проценты... Ведь даже не попытались наладить продажу этих ОВГЗ населению через тьму гос.банков, среди которых в т.ч. входящие в ТОП-ы мира по технологичности.

Прежде чем комментировать, неплохо было бы изучить вопрос. Чтобы не выглядеть глупо.
ОВГЗ продаются физлицам. И уже довольно давно. Чему подтверждением - статистика на сайте НБУ.
Да, Вы тоже можете купить. Вперед!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:53

Є ще один фактор, про який забули.
Чим дрожча гривня, тим більше треба висилати додому зарбітчанам, щоб підтримати рівень життя родини на попередньому рівні. Якшо при курсі 27,5 висилали додому 11 мільярдів на рік, то при курсі 25 доведеться вислати 12,5.
andriyzhagun
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