Данилишин повідомив про зворотний бік медалі зростання...

Dimar написав:sergo01101 написав:Обидно даже не то, что они гребут кредиты для выплаты пенсий вместо налаживания экономики внутри страны, чтобы страна сама справлялась с соц.выплатами. Обидно то, что они эти кредиты (20% без налогов !!!!) берут у иностранцев фактически в баксах, хотя в стране достаточно граждан, способных профинансировать эти долги под такие проценты... Ведь даже не попытались наладить продажу этих ОВГЗ населению через тьму гос.банков, среди которых в т.ч. входящие в ТОП-ы мира по технологичности.
Прежде чем комментировать, неплохо было бы изучить вопрос. Чтобы не выглядеть глупо.
ОВГЗ продаются физлицам. И уже довольно давно. Чему подтверждением - статистика на сайте НБУ.
Да, Вы тоже можете купить. Вперед!
Минимальную сумму покупки специально не озвучили?