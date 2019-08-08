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Данилишин повідомив про зворотний
бік медалі зростання...

Данилишин повідомив про зворотний бік медалі зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:07

  Dimar написав:
  sergo01101 написав:Обидно даже не то, что они гребут кредиты для выплаты пенсий вместо налаживания экономики внутри страны, чтобы страна сама справлялась с соц.выплатами. Обидно то, что они эти кредиты (20% без налогов !!!!) берут у иностранцев фактически в баксах, хотя в стране достаточно граждан, способных профинансировать эти долги под такие проценты... Ведь даже не попытались наладить продажу этих ОВГЗ населению через тьму гос.банков, среди которых в т.ч. входящие в ТОП-ы мира по технологичности.

Прежде чем комментировать, неплохо было бы изучить вопрос. Чтобы не выглядеть глупо.
ОВГЗ продаются физлицам. И уже довольно давно. Чему подтверждением - статистика на сайте НБУ.
Да, Вы тоже можете купить. Вперед!

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