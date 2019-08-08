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Данилишин повідомив про зворотний
бік медалі зростання...

Данилишин повідомив про зворотний бік медалі зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:07

  Dimar написав:
  sergo01101 написав:Обидно даже не то, что они гребут кредиты для выплаты пенсий вместо налаживания экономики внутри страны, чтобы страна сама справлялась с соц.выплатами. Обидно то, что они эти кредиты (20% без налогов !!!!) берут у иностранцев фактически в баксах, хотя в стране достаточно граждан, способных профинансировать эти долги под такие проценты... Ведь даже не попытались наладить продажу этих ОВГЗ населению через тьму гос.банков, среди которых в т.ч. входящие в ТОП-ы мира по технологичности.

Прежде чем комментировать, неплохо было бы изучить вопрос. Чтобы не выглядеть глупо.
ОВГЗ продаются физлицам. И уже довольно давно. Чему подтверждением - статистика на сайте НБУ.
Да, Вы тоже можете купить. Вперед!

Минимальную сумму покупки специально не озвучили?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:48

  BIGor написав:Минимальную сумму покупки специально не озвучили?

Претензия была высказана, что "Ведь даже не попытались наладить продажу этих ОВГЗ населению через тьму гос.банков". Я указал, что это не так. Не только попытались, но и реализовали. Это первое.

Второе. Никакой минимальной суммы инвестирования с точки зрения законодательства практически нет (минимум - одна облигация, а это уже 1000 грн. или 1000 долларов). Другой вопрос, что есть вопрос экономической целесообразности и эффективности (при малых объемах инвестирования накладные и комиссионные расходы нивелируют положительный эффект). Но это вопрос к самой СУТИ инвестиционного инструмента. У ЛЮБОГО инструмента есть нижняя планка экономически обоснованного "входа". Да, у ОВГЗ это не меньше 100 тысяч грн. (всего 4 валютные облигации), а лучше тысяч 300. Но ведь даже у депозитов есть минимальный вход. Никто не примет депозит на 20 гривен. Есть минимум - в каждом банке он свой.

Третье. Мы же говорим об ОВГЗ как об инструменте долгосрочного финансирования бюджета? Странно было бы чтобы такая задача решалась наскребанием по сусекам сумм по 1-2-5-10 тысяч гривен. Кстати, озвученные мной 100 тысяч - не такая уж и большая сумма.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:08

Re: Данилишин повідомив про зворотний бік медалі зростання..

  Dimar написав:Никто не примет депозит на 20 гривен. Есть минимум - в каждом банке он свой.

В привате онлайн можно оформить депо от 2 (двух) гривен :lol:
Но какой в этом смысл, это уже другой вопрос.
Да в статистике по ФГВФЛ есть кучи депо до 10 грн. Хотя сюда видимо попадают всякие копилки и прочая навязанная банками лабуда :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:41

Kalgan
Я же об этом (касательно минимального входа в ОВГЗ) - вопрос не в злом умысле кого-то, а чисто в экономически обоснованном, объективном расчете.
Кстати, в он-лайн услугах очень часто и минимальный вход значительно меньше, и иногда проценты по депо выше, и курс обмена валюты "приятнее". Знаете почему? Элементарно - значительно ниже накладные расходы - от отсутствия необходимости печатать договора на бумаге (тоже расходная статья) до отсутствия личного участия менеджера с его зарплатой и прочими накладными расходами.

В статистике ФГВФЛ депо до 10 грн. - это обычные текущие счета с ненулевым остатком (брошенные, забытые). Там вообще все счета считаются как депозитные счета. Не с точки зрения "депозит" - срочный вклад, а с точки зрения бухгалтерии "дебет-кредит".
Dimar
 
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