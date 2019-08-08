Данилишин повідомив про зворотний бік медалі зростання...

Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:48

BIGor написав: Минимальную сумму покупки специально не озвучили? Минимальную сумму покупки специально не озвучили?

экономически обоснованного

Претензия была высказана, что "Ведь даже не попытались наладить продажу этих ОВГЗ населению через тьму гос.банков". Я указал, что это не так. Не только попытались, но и реализовали. Это первое.Второе. Никакой минимальной суммы инвестирования с точки зрения законодательства практически нет (минимум - одна облигация, а это уже 1000 грн. или 1000 долларов). Другой вопрос, что есть вопрос экономической целесообразности и эффективности (при малых объемах инвестирования накладные и комиссионные расходы нивелируют положительный эффект). Но это вопрос к самой СУТИ инвестиционного инструмента. У ЛЮБОГО инструмента есть нижняя планка"входа". Да, у ОВГЗ это не меньше 100 тысяч грн. (всего 4 валютные облигации), а лучше тысяч 300. Но ведь даже у депозитов есть минимальный вход. Никто не примет депозит на 20 гривен. Есть минимум - в каждом банке он свой.Третье. Мы же говорим об ОВГЗ как об инструменте долгосрочного финансирования бюджета? Странно было бы чтобы такая задача решалась наскребанием по сусекам сумм по 1-2-5-10 тысяч гривен. Кстати, озвученные мной 100 тысяч - не такая уж и большая сумма.