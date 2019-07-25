У партії "Слуга народу" планують провести верифікацію всіх соціальних виплат - понад 700 млрд грн.
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" хочуть провести верифікацію всіх соціальних виплат.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:12
В "Слузі народу" хочуть провести верифікацію всіх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" хочуть провести верифікацію всіх соціальних виплат.
Додано: Чет 08 сер, 2019 16:12
Прямым текстом:
1.Ввести своего "смотрящего"
2. Обеспечить социально справедливой пенсией каждого порноактёра
3. Обеспечить безопасность изъятия 50% пенсионного фонда
4. Гарантировать безопасность ранее сформированной группировке смотрящих.
И т.д.
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