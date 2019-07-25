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В "Слузі народу" хочуть
провести верифікацію всіх...

В "Слузі народу" хочуть провести верифікацію всіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:12

В "Слузі народу" хочуть провести верифікацію всіх...

Пропонуємо до обговорення:
У партії "Слуга народу" планують провести верифікацію всіх соціальних виплат - понад 700 млрд грн.

Дивися повний текст В \"Слузі народу\" хочуть провести верифікацію всіх соціальних виплат.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:12

Прямым текстом:

1.Ввести своего "смотрящего"
2. Обеспечить социально справедливой пенсией каждого порноактёра
3. Обеспечить безопасность изъятия 50% пенсионного фонда
4. Гарантировать безопасность ранее сформированной группировке смотрящих.
И т.д.
Kudrjavuy
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