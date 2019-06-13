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До системи BankID
приєдналися Monobank и ПУМБ

До системи BankID приєдналися Monobank и ПУМБ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:37

До системи BankID приєдналися Monobank и ПУМБ

Пропонуємо до обговорення:
За останній місяць до системи BankID Національного банку приєдналися ще два банки.

Дивися повний текст До системи BankID приєдналися Monobank и ПУМБ.
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