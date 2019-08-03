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Автофіксація порушень правил
дорожнього руху може...

Автофіксація порушень правил дорожнього руху може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:58

Автофіксація порушень правил дорожнього руху може...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд активно готується до запуску в Україні повноцінної автоматичної системи фіксації порушень правил дорожнього руху автомобілістами.

Дивися повний текст Автофіксація порушень правил дорожнього руху може запрацювати вже цього року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:59

Коли вже нарешті? Цих порушників вже давно треба тр...! Вони не розуміють як це не порушувати правила, то нехай спочатку штраф, потім позбавлення водійських прав.
Всюдиносапхайчик
 
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