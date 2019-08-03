Уряд активно готується до запуску в Україні повноцінної автоматичної системи фіксації порушень правил дорожнього руху автомобілістами.
Дивися повний текст Автофіксація порушень правил дорожнього руху може запрацювати вже цього року.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:58
Автофіксація порушень правил дорожнього руху може...
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Дивися повний текст Автофіксація порушень правил дорожнього руху може запрацювати вже цього року.
Додано: Чет 08 сер, 2019 16:59
Коли вже нарешті? Цих порушників вже давно треба тр...! Вони не розуміють як це не порушувати правила, то нехай спочатку штраф, потім позбавлення водійських прав.
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