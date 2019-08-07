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20 млрд інвестицій в інфраструктуру: Зеленський заявив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 сер, 2019 18:27
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський обіцяє, що за 5 років Україна кардинально зміниться.
Дивися повний текст 20 млрд інвестицій в інфраструктуру: Зеленський заявив про зміни в Україні
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Додано: Чет 08 сер, 2019 18:27
Впечатляет. Теперь сьездить в США, Германию, Китай
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bklochok
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