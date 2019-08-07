RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
20 млрд інвестицій в інфраструктуру:
Зеленський заявив...

20 млрд інвестицій в інфраструктуру: Зеленський заявив...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:27

20 млрд інвестицій в інфраструктуру: Зеленський заявив...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський обіцяє, що за 5 років Україна кардинально зміниться.

Дивися повний текст 20 млрд інвестицій в інфраструктуру: Зеленський заявив про зміни в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90229
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:27

Впечатляет. Теперь сьездить в США, Германию, Китай
bklochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський повідомив, коли в Україні запрацює земельна...
R2 » Чет 08 сер, 2019 12:04
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 12:48
сова
Нацбанк прогнозує нову програму з МВФ обсягом у $10 млрд
R2 » Чет 08 сер, 2019 12:43
0 22
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 12:43
R2
Найбагатші люди світу втратили 117 млрд доларів за день 1, 2
R2 » Сер 07 сер, 2019 10:43
11 583
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 10:55
недовольный гость

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16294)
08.08.2019 19:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.